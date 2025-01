Ultimouomo.com - 50 giovani da seguire nel 2025 - Terza parte

Leggi su Ultimouomo.com

La lista di inizio anno dei 50daè una delle tradizioni più durature di Ultimo Uomo. Lunedì abbiamo inaugurato quella delcon i primi dieci nomi, ieri sono usciti i secondi dieci, di seguito ne trovate altri dieci. Le indicazioni di rito: non troverete giocatori nati prima del 2005 e nemmeno quelli, talmente precoci, da averci costretto a scriverne già o di cui per la stessa ragione intendiamo scrivere più approfonditamente a breve. Per esempio Lamine Yamal, Francesco Camarda, Pau Cubarsí, Estevao, Ethan Nwaneri, Antonio Nusa, Andrija Maksimovic.ALEKSEY BATRAKOV, 2005, LOKOMOTIV MOSCA (RUSSIA) La risposta dello sport internazionale all'invasione russa dell'Ucraina ha portato come sappiamo all'esclusione del calcio russo dai circuiti internazionali. Ancora oggi le squadre russe non possonocipare alle competizioni europee e la Nazionale non può giocare partite ufficiali.