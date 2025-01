Sanità le precisazioni di Nicolò | Un buco di bilancio di 492 milioni

Lanazione.it - Sanità, le precisazioni di Nicolò: “Un buco di bilancio di 49,2 milioni”

Genova, 7 gennaio 2025 – “Ildidella Regione Liguria per laammonta attualmente a 49,2di euro ed è pari a circa l'1% della spesa complessiva – commenta l'assessore regionale alla, Massimo– . Non appena arriveranno i preconsuntivi economici delle aziende si valuterà, congiuntamente con i direttori generali, le ulteriori misure relative alle poste patrimoniali”. “Nei mesi scorsi erano emerse cifre strumentalizzate dalle opposizioni – prosegue l'assessore– . Cifre erano frutto di ipotesi e che venivano utilizzate solo per fare propaganda politica. Per mesi si è parlato di aumenti Irpef e amministrazione controllata, misure mai prese in considerazione da questa amministrazione. Quelle cifre infatti non hanno trovato corrispondenza con i valori che stanno emergendo nei preconsuntivi del quarto trimestre.