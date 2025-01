Ilfattoquotidiano.it - Pippo Baudo ricoverato in ospedale: “E’ caduto nella sua camera da letto”. Ecco come sta

Un incidente domestico e una spalla fratturata: disavventura pre-natalizia per, 88 anni, icona della televisione italiana. La notizia, trapelata solo ora, risale a qualche giorno prima di Natale, quando il celebre conduttore èsua casa di Roma, nei pressi di Piazza di Spagna. Fortunatamente, la caduta si è risolta senza gravi conseguenze, ma ha costrettoa trascorrere le festività natalizie e di fine anno in convalescenza e assoluto riposo.Secondo quanto ricostruito,sarebbesuada, situata al terzo piano della palazzina di sua proprietà:caduta si è procurato un trauma alla spalla. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno imbarellato il conduttore e lo hanno trasportato al piano terra, per poi condurlo al Policlinico Gemelli per gli accertamenti del caso.