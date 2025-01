Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cox svetta tra le moto dopo 242 km, Quintero comanda tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.31– In attesa del rilevamento al km 307, confermiamo quanto detto nell’ultimo aggiornamento. Il sudafricano Bradley Cox guida242 km affrontati in 2:42:22. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Santolino (Sherco) in 2:43.59 e l’americano Brabec (Honda) in 2:45:20. Sanders nelle retrovie con la KTM (11° in 2:52:25).09.30– Al km 36 si stanno concludendo i passaggi. Ekstroem cede vetta per 10 secondi su, quindi terzo Moraes a 11. Quarto Chicherit a 32, quinto Ferreira a 48, mentre Al-Attiyah è sesto a 1:00. Al km 69, invece, Ekstroem è primo con ben 2:59 su Serradori e 3:10 su Al-Attiyah.09.01– Cambia la situazione in classifica di questa speciale, con il sudafricano Cox che riprende il vertice della graduatoria al km 242 sulla KTM in 2:42:22.