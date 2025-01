Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 7 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Risveglio con il primo quarto di Luna, risveglio all'ottimismo. Se ci sono state tensioni nelle relazioni intime e con la famiglia oppure nei contatti abituali di lavoro, questa forte Luna le farà emergere e vi aiuta a chiarire, se lo volete. È il giorno adatto per esprimere i vostri sentimenti perché le parole non vi tradiranno. C'è la possibilità di fare una nuova stimolante amicizia, prendetela al volo perché vi potrà servire anche nel lavoro. Digestione laboriosa. Toro Manovre professionali nell'ambiente vicino e in un posto lontano, un incarico sarà rinnovato, voi stessi potete assumervi nuove responsabilità nel lavoro e nuovi impegni pure con la famiglia.