Juve Giuntoli ha in tasca il nuovo colpo |  è un ex Serie A

Cristiano, Managing Director Football della, lavora per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.L’uomo mercato della, Cristiano, è pronto a chiudere nuove operazioni di calciomercato nel corso della sessione invernale già iniziata e che terminerà il prossimo 3 febbraio. Il dirigente si è posto come obiettivo quello di rinforzare la retroguardia, una difesa che – in questo inizio di stagione – è stata fin troppo penetrata in virtù delle ventidue reti subite dai portieri Di Gregorio e Perin in ventisette partite stagionali. Il reparto difensivo è da registrare, complice anche l’assenza pesante del pilastro Bremer. Il brasiliano ha rimediato un infortunio serio nel corso della partita di Champions League vinta in trasferta contro il Lipsia.I bianconeri convivono con questa lacuna dal 2 ottobre e, dati i lunghi tempi di recupero causati dalla rottura del legamento crociato, sono pronti ad intervenire in sede di calciomercato per sopperire all’assenza dell’ex Torino e blindare la retroguardia.