Lanazione.it - Il Consorzio Leonardo cade ancora. Al PalaMelo passa San Miniato

Leggi su Lanazione.it

IlServizi e Lavori Quarrata non riesce nell’impresa di arrestare la corsa della co-capolista San, che s’impone (79-94, parziali 20-17, 37-40, 65-67) aldella città del mobile nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Dopo 30 minuti sostanzialmente equilibrati, l’Etrusca allunga nella quarta e decisiva frazione di gioco grazie a un parziale terrificante di (14-27). A causa di questo stop casalingo, Quarrata scende al settimo posto della graduatoria con 16 punti: ora insegue Lucca e San26, Costone Siena ed Empoli 22, Arezzo e Mens Sana Siena 18. E dire che l’avvio dei mobilieri è eccellente, anche in virtù di un bel break (8-2). I quarratini salgono pure a +7 dopo i canestri di Angelucci e Molteni, ma la reazione dei pisani non si fa attendere e con un parziale di 7-0 impattano a quota 13.