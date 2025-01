Elisabetta Belloni e il toto-nomi sul successore | il peso del caso Cecilia Sala chi rischia l’esclusione e chi c’è tra i favoriti

Leggi su Open.online

La gara per il posto di, attuale capo del Dis, dipartimento di pubblica sicurezza (vertice di raccordo dei servizi segreti interni ed esteri) era partita già parecchio tempo fa. Tanti, tra i vertici delle forze armate e della polizia avevano messo sott’occhio quella “scadenza naturale”, ben chiara nel calendario: maggio 2025. Prima di tutto perché è una casella di grande prestigio, ma pure perché da tempo circolava la voce che, in ogniavrebbe lasciato il posto prima di maggio, quasi certamente in marzo, si diceva, quando alcune indicazioni di ruoli in collaborazione con Ursula von der Leyen sarebbero andate a posto.Le dimissioniCome noto, il 22 dicembre scorsoha deciso di tagliare il nodo prima ancora del previsto. Per una serie di incomprensioni con l’autorità delegata, Alfredo Mantovano e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ma anche per il rimpallo di responsabilità su come è stato gestito l’incrocio tra l’arresto di Mohammad Abedini in Italia, il 16 dicembre (ma confermato da Carlo Nordio solo il 20) e quello della reporterin Iran, il 19 dicembre.