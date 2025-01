Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Ventola: “Vediamo che fa Leao con Conceicao”

Ieri sera, ilha vinto la Supercoppa Italiana battendo l'2-3 grazie ai gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Per i rossoneri, è stato fondamentale l'ingresso in campo, nel corso del secondo tempo, di Rafael, che ha influito su tutti e tre i gol del, in particolar modo l'ultimo, in cui ha fornito l'assist ad Abraham.Durante la live di Viva el Futbol di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola, il portoghese è stato uno dei temi della puntata dopo la Supercoppa. Cassano, exed, ha criticatodicendo, nonostante la buona prestazione, che non è un buon giocatore e che Sergiolo capirà presto. FantAntonio, poi, ha continuato dicendo che il numero del 10non si è comportato bene con Fonseca, riferendosi alle dichiarazione fatte in Nazionale.