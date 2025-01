Ilrestodelcarlino.it - Bologna culla dell’arte pasticcera

Durante le Festività si sono moltiplicate le offerte dei tanti panettoni industriali, ma anche dei molti panettoni artigianali, proposte da pasticceri che impiegano ingredienti scelti, freschi e prodotti in quantità limitata. Il prezzo di quelli artigianali è più alto, anche di dieci volte. Anche se quello artigianale è fatto con più cura e con ingredienti selezionati, è dieci volte più buono di quello industriale? Ma se ci sono clienti disposti, i pasticceri fanno bene a farsi pagare per un panettone firmato. Giuseppe Bonfigli Risponde Beppe Boniè conosciuta per la buona tavola e nell'immaginario collettivo si fa riferimento di solito a tortellini, tagliatelle, bolliti e a scalare alla mortadella e altri affettati. Tutto vero. Qui la farina di grilli è solo folklore di scarso successo.