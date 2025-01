Anteprima24.it - Allarme rosso sulla Diga di Campolattaro, Cgil e Fiom: “A rischio posti di lavoro e futuro del territorio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe organizzazioni sindacaliesprimono profonda preoccupazione per la grave situazione che si è venuta a creare in merito al mancato finanziamento dell’azienda speciale ASEA che si occupa della manutenzione e guardiania delladi. Questa situazione mette a repentaglio non solo illavorativo di numerosi operai e tecnici impegnati nel cantiere, incide pesantemente sullo sviluppo esostenibilità delbeneventano.Ladirappresenta un’opera strategica di fondamentale importanza per la nostra regione. Oltre a garantire l’approvvigionamento idrico di vaste aree, svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia del bacino idrico e nella prevenzione delidrogeologico, e non a caso è interessata da un consistente finanziamento, con i fondi del PNRR, per il rilancio a pieno regime di tale opera.