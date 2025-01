Golssip.it - VIDEO / Uomo tenta il suicidio, Luis Suarez aiuta a salvarlo

Leggi su Golssip.it

ile la sua compagna Sofia Balbi hanno contribuito al salvataggio di unche hato di togliersi la vita in Uruguay. Secondo i media locali, undi 49 anni di nomeè salito in cima a un albero che era alto circa sei metri venerdì intorno alle 23:10 a Ciudad del Este, minacciando di togliersi la vita se la moglie 53enne non fosse comparsa sul posto. Dopo itivi di persuasione dell’, che da ore minacciava ilcon una corda al collo, la polizia ha chiamato l’attaccante dell'Inter Miami per collaborare nel dialogo: l'in crisi è infatti un grande fan del giocatore e questo ha permesso adi instaurare un legame di fiducia ricoprendo un ruolo decisivo nel riuscire a far scendere l'dopo 18 ore sull’albero.