A Catania weekend di sole e temperature in aumento | massime fino a 23 gradi

Cataniatoday.it - A Catania weekend di sole e temperature in aumento: massime fino a 23 gradi Leggi su Cataniatoday.it Nel corso del fine settimana, la rimonta dell'anticiclone subtropicale in atto sul Mediterraneo centro-occidentale, favorirà la prevalenza di condizioni meteorologiche stabili sulla regione Sicilia, seppur con cieli a tratti interessati da nuvolosità irregolare, soprattutto medio-alta, specie a.

A Catania weekend di sole e temperature in aumento: massime fino a 23 gradi. Meteo: sole in arrivo da domani, ma il bel tempo ha le ore contate. Meteo Sicilia. Settimana stabile con prevalenza di sole, possibile peggioramento nel weekend. L'anticiclone riporta sole e caldo, ma attenzione alla prossima settimana. Traffico, quando partire: date e orari del weekend da bollino rosso. Tutti i consigli. Spettacoli, presentazioni, concerti: cosa fare a Catania nel weekend. Ne parlano su altre fonti

