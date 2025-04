Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor: “Ogni gara è una finale. Col Lecce sarà difficile”

Torino, 11 aprile 2025 – Una partita facile sulla carta? Assolutamente no.ntus-vale per Igorunae non c’è spazio per meno del 100%. Massimo atteggiamento contro una formazione in lotta salvezza, in un turno che per i bianconeri potrebbe rivelarsi favorevole dati gli scontri diretti tra Atalanta e Bologna e Lazio e Roma. La, d’altronde, Bologna e Lazio a parte, ha proprio il calendario più facile e questo è il momento di accelerare. Ma guai a pensare che i salentini possano partire battuti. La squadra di Giampaolo rischia avendo oggi solo due punti di vantaggio sull’Empoli (impegnato a Napoli) e uno di ritardo dal Parma sedicesimo (ospite della Fiorentina) e quando arriva primavera anche le piccole rappresentano una grande insidia.non si fida. Il tecnico parla chiaro: “Tutte finali” Vittoria col Genoa, poi altri passi avanti in termini di gioco e aggressività nel pareggio di Roma, ora, chiede ulteriori miglioramenti sulla via della continuità.