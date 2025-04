Ilfattoquotidiano.it - Audi Talk, a Milano si parla di flessibilità, abilità, performance. E intelligenza artificiale

Per Roberto Benigni, che aveva diretto e interpretato “Johnny Stecchino”, il vero problema di Palermo era il traffico. Per Paolo Genovese, regista, sceneggiatore e scrittore, il problema generale è la “miopia”, quella che anticipa i grandi fallimenti di chi non ha saputo leggere il futuro.Lo ha detto anell’organizzato in occasione del FuoriSalone in una riflessione incentrata sul motto che ha animato la presenza della casa dei Quattro Anelli, ovvero la “flexability”, l’incrocio tra. “È dal confronto e l’interazione che può nascere l’equilibrio”, era stato l’assist servito da Timm Barlett, da qualche mese a capo della filiale italiana di, agli altri protagonisti del dibattito, cioè Marco Panichi, preparatore atletico ecoach di Jannik Sinner e Stefano Gandelli, content creator di Geopop.