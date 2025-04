Liberoquotidiano.it - Ora Jerome Powell sarà capace di fare il Mario Draghi?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Conoscete il continente ChinAmerica? Una grande regione commerciale ideata e creata sotto la guida di Bill Clinton e Larry Summers con uno statuto molto semplice in cui la Cina era il grande produttore, gli Usa il grande consumatore; a tenere tutto in piedi sempre la Cina che come azionista di maggioranza compra con parte degli utili il debito pubblico americano. Fin dal 2000 ho sentito ripetere la stessa lagnosa preoccupazione: e se un giorno la Cina dovesse vendere tutto il debito Usa?la catastrofe? Il debito Usa ammonta a circa 38 trilioni di dollari da rinegoziare nei prossimi 4 anni (11 trilioni nel 2025); la Fed ha il compito di mantenere i tassi più bassi possibili per avere un risparmio sugli interessi, ma come si fa? La Cina ha 760 mld di T-Bond e ora li vuole usare come arma di ricatto; il Giappone ne ha 1.