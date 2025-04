Laspunta.it - Pomezia, l’amministrazione aumenta la Tari

“Mentre la nostra Città è sempre più sporca e i cittadini segnalano disservizi in molte zone della città,Comunale ha deciso dire la” Lo afferma Eleonora Napolitano a margine del consiglio comunale che ha approvato, tra l’altro, anche l’ampliamento del Sant’Anna.“Nonostante le promesse di miglioramenti e l’introduzione di nuove attrezzature, la situazione è peggiorata, con la revoca dell’affidamento della raccolta dei rifiuti e un servizio sempre più precario.” Prosegue la capogruppo del PD“È inaccettabile che i cittadini debbano pagare di più per un servizio che peggiora di giorno in giorno.?” aggiunge la NapolitanoLaper le famiglie passerà da 271,61 euro per una famiglia di 4 persone a 278,76 euro. Mentre per i ristoranti lapassa da 794,67 euro a 859,18 euro.