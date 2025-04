F1 GP Bahrain 2025 | risultati e classifica FP1 Norris in testa Hamilton terzo

Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Bahrain, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della McLaren ha siglato un perentorio 1:33.204, precedendo di 238 millesimi la Alpine di Pierre Gasly. Lewis Hamilton ha lavorato a lungo con le gomme dure e poi ha montato le soft, piazzando il terzo crono a 0.596 dal leader. Alle spalle del sette volte Campione del Mondo hanno chiuso la Williams di Alexander Albon e la Haas di Esteban Ocon.Max Verstappen e Charles Leclerc non erano in pista perché hanno concesso il proprio sedile ai rookie: Dino Beganovic 14mo con la Ferrari a 1.851, Ayumu Iwasa 19mo con la Red Bull a 2.272. Stesso discorso per George Russell, che ha lasciato la Mercedes a Frederik Vesti (18mo a 2.121). Kimi Antonelli è stato fermato da un problema tecnico ed è ventesimo a 4. Oasport.it - F1, GP Bahrain 2025: risultati e classifica FP1. Norris in testa, Hamilton terzo Leggi su Oasport.it Landoha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della McLaren ha siglato un perentorio 1:33.204, precedendo di 238 millesimi la Alpine di Pierre Gasly. Lewisha lavorato a lungo con le gomme dure e poi ha montato le soft, piazzando ilcrono a 0.596 dal leader. Alle spalle del sette volte Campione del Mondo hanno chiuso la Williams di Alexander Albon e la Haas di Esteban Ocon.Max Verstappen e Charles Leclerc non erano in pista perché hanno concesso il proprio sedile ai rookie: Dino Beganovic 14mo con la Ferrari a 1.851, Ayumu Iwasa 19mo con la Red Bull a 2.272. Stesso discorso per George Russell, che ha lasciato la Mercedes a Frederik Vesti (18mo a 2.121). Kimi Antonelli è stato fermato da un problema tecnico ed è ventesimo a 4.

