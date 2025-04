Bando cure termali 2025 | domande entro il 17 maggio

Bando Inps per la richiesta di contributi destinati alle cure termali per l'anno 2025, promosso dal Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST. L'iniziativa si rivolge agli aventi diritto interessati a usufruire del sostegno previsto nell'ambito delle prestazioni sanitarie non convenzionali.

