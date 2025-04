Internews24.com - Onana, che disastro per l’ex Inter! Periodo da dimenticare per il portiere del Manchester United

di Redazione, cheper! L’attualedelsta attraversando unbuio Certamente non unbrillante questo perdell’e attuale estremo difensore delnon sta vivendo un’annata esaltante. Continuano gli strafalcioni tra i pali, gli ultimi ieri nel corso della sfida di Europa League tra Lione e i Red Evils. La sfida è terminata in pareggio, il club francese l’ha ripresa in pieno recupero grazie dal gol di Cherki. Nei giorni scorsi lo scontro verbale con Matic che ha definito ilcamerunese uno dei peggiori nella storia del club inglese; i problemi però non riguardano solo il campo ma anche la vita personale del giocatore. Stando a quanto riportato infatti dal Daily Mail, lo stessoè finito sotto protezione della polizia inglese dopo un episodio increscioso capitato alla moglie.