Aggiornamento ATA 24 mesi figli e figliastri | quest’anno non c’è la possibilità di inserire il servizio con riserva Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviata da Andrè Siciliani - Ogni anno a scuola viene indetto un bando per potersio aggiornare le Graduatorie Provinciali Permanenti di Prima Fascia ATA. Quelle graduatorie da cui vengono attinte per le immissioni in ruolo e che dà laai candidati presenti, di poter scegliere al Provveditorato l'incarico annuale al 30/06 o 31/08. Questo fino ad avanzare di graduatoria di anno in anno e fino al ruolo.L'articoloATA 24astri:non c’è ladiilcon