Nuova svolta nel delitto di Garlasco: concessa la semilibertà ad Alberto Stasi

, uomo chiave nel processo per ildi, ha ottenuto la; a deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Nel 2015 il ragazzo, ora quarantunenne, era stato condannato in via definitiva a sedici anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi nel 2007.potrà trascorrere parte del giorno fuori dal carcere, per lavorare e per svolgere attività di reinserimento sociale. Ogni sera, però, dovrà fare ritorno a Bollate.La, regolamentata dall’articolo 48 dell’Ordinamento Penitenziario, consiste nella possibilità per il condannato di passare parte del giorno fuori dall’istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o socialmente utili seguendo un programma di trattamento. Laè arrivata solo oggi, dopo l’udienza di lunedì 9 aprile, durante la quale la Procura generale di Milano ha chiesto il rigetto della misura.