Gasparri: "Forza Italia è orientata al secondo mandato"

MONFALCONE – “al doppio. Noi riteniamo che per i sindaci delle grandi città, per le Regioni, ci debba essere un doppio. Anche la riforma del premierato si èin questa direzione. Del resto il doppiovige in Francia, in Usa ai vari livelli. Nulla di personale. Non è una valutazione su Tizio o su Caio, ci sono anche esponenti del nostro movimento che stanno svolgendo il. Questo è il nostro orientamento che non può essere diverso in un territorio rispetto ad altri”.Lo ha detto il capogruppo di FI in Senato, Maurizio, a margine di un evento elettorale a Monfalcone (Gorizia), rispondendo a una domanda sul terzoe sulla possibilità che le Regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia, possano legiferare autonomamente in merito.