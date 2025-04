Le nuove droghe sintetiche sono un rischio maggiore del fentanyl

sono la principale minaccia, anche perché vengono pubblicizzati via social. Le mafie, però, puntano ancora sulle sostanze tradizionali». Laverita.info - «Le nuove droghe sintetiche sono un rischio maggiore del fentanyl» Leggi su Laverita.info La dirigente Maria Carla Bocchino: «I nitazeni, acquistabili sul Dark web, cominciano a diffondersi ela principale minaccia, anche perché vengono pubblicizzati via social. Le mafie, però, puntano ancora sulle sostanze tradizionali».

Droghe sintetiche in crescita: acquisti sul web, consegna a casa - Le Nps sono infatti nuove molecole, principalmente sintetiche ... direttore della sezione Nuove sostanze psicoattive e droghe sintetiche della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dsca).

Il Triangolo della Morte ci sta uccidendo. L'analisi del criminologo Vincenzo Musacchio - Una collaborazione transfrontaliera tra le forze dell'ordine dei paesi coinvolti è la principale strategia in grado di contrastare la criminalità organizzata dedita al traffico di droga" del mondo. (msn.com)