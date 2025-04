Liberoquotidiano.it - Il diario che racconta il giovane Adolf prima che diventasse Hitler

È una sera dell'ottobre 1904: a Linz, a teatro, si incontrano due giovani. Come molti appassionati di musica senza disponibilità economiche, assistono agli spettacoli dai posti in piedi, nella cosiddetta Promenade, sotto il palco reale, sostenuto da due colonne di legno. Quella sera, il figlio di un modesto tappezziere, che sogna di diventare musicista, trova, come già era accaduto, l'ambito posto occupato da un altro, altrettanto appassionato di musica: è un ragazzo pallido, allampanato, che segue lo spettacolo con gli occhi lucidi, e che, dalla cura con cui veste e dai modi riservati, sembra appartenere alla buona borghesia. I due nell'intervallo iniziano a parlare trovandosi d'accordo nel disapprovare una scena, a loro parere malamente eseguita. Poi, la discussione si allarga alle precedenti rappresentazioni cui avevano assistito, e così i due scoprono di avere la stessa passione per il teatro.