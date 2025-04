Lanazione.it - Arrestato a Scandicci con 95 grammi di hashish: 35enne bloccato dai Carabinieri

(Firenze), 11 aprile 2025 – Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, idihannoun cittadino marocchino di 35 anni presso un bar nel centro della città. Durante un controllo, è stato sorpreso con circa 95die del denaro di cui non è riuscito a giustificare la provenienza, facendo quindi presagire i militari che si trattasse dei proventi dello spaccio. Quando ha avvistato le forze dell'ordine, l'uomo ha tentato inutilmente di sbarazzarsi della droga, gettandola dietro il bancone del bar. L'azione non è sfuggita ai, che hanno prontamenteil soggetto, recuperando sia la sostanza stupefacente che il denaro. Completate le operazioni di rito, l'è stato condotto in carcere, in attesa dell'udienza che si è svolta giovedì 9.