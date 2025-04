Mercato delle Erbe si svela la seconda tranche dei lavori | Trasformeremo il piazzale in un luogo di aggregazione

Mercato delle Erbe e a numerosi operatori il nuovo progetto di riqualificazione del. Forlitoday.it - Mercato delle Erbe, si svela la seconda tranche dei lavori: "Trasformeremo il piazzale in un luogo di aggregazione" Leggi su Forlitoday.it L'assessora con delega ai Mercati, Andrea Cintorino, ha presentato giovedì ai rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Cia Romagna, all'Associazionee a numerosi operatori il nuovo progetto di riqualificazione del.

Mercato delle Erbe, si svela la seconda tranche dei lavori: "Trasformeremo il piazzale in un luogo di aggregazione". Il Giardino Marchesale di Melpignano si svela tra aromi, storia e gusto. Formì a Forlì, il centro rilancia cibo e musica di sera al Mercato coperto. Pesaro, più clienti al Mercato delle erbe ma in via Gavardini servono gazebo anti pioggia. Domani si inaugura. Mercato delle Erbe, trasloco storico. Da venerdì banchi in via Gavardini: "Il rischio è ricominciare da zero". Coronavirus Padova, choc in piazza delle Erbe: mercato super affollato Foto. Ne parlano su altre fonti

Mercato delle Erbe, dopo la chiusura di “Altro?” spunta il nome di Lideo - Dai taglieri alla cucina vegana, era aperto dal 2014, poi il calo degli incassi. Sull’area potrebbero arrivare 4 milioni dalla Regione, per riqualificare gli ... (bologna.repubblica.it)

Mercato delle Erbe, l’accordo. Rateizzazione del canone - La giunta ha concesso ai commercianti di poter pagare in 5 anni senza interessi. Il restyling della struttura sta creando inevitabili disagi e meno incassi a tutti . (msn.com)

Come cambierebbe la zona del Mercato delle Erbe, candidata a diventare "hub urbano" - Si parte dal Mercato delle Erbe di via Ugo Bassi, che potrebbe diventare il primo hub urbano della città, per allargare il campo ad altre sette aree da valorizzare da un punto di vista commerciale, ma ... (bolognatoday.it)