Sciopero alla STMicroelectronics arriva anche Elly Schlein | Sono al vostro fianco

alla STMicroelectronics di Agrate Brianza. Ieri l’incontro dei. Monzatoday.it - Sciopero alla STMicroelectronics, arriva anche Elly Schlein: "Sono al vostro fianco" Leggi su Monzatoday.it Braccia incrociate, bandiere, fischietti e la grande rabbia e preoccupazione per quel posto di lavoro che 1.000 colleghi potrebbero perdere nel giro di pochi anni. Questo il clima che si respirava questa mattina, venerdì 11 aprile,di Agrate Brianza. Ieri l’incontro dei.

