Ilgiornaleditalia.it - Zaia, le ipotesi per il futuro dopo il no al terzo mandato: presidente Coni, sindaco di Venezia o ministro del Turismo, ma l'obiettivo è la presidenza Eni - RETROSCENA

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Diversi gli incarichi sul tavolo per, che deve fare i conti con il "no" della Consulta sul. Ma uno il suoSono diverse leper ildi Lucail no alalla guida della regione Veneto sancito dalla Corte Costituzionale. Nonostante