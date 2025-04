Agi.it - Federica Pellegrini contro Sinner: "Trattato in modo diverso dal 99% dei casi"

AGI - "Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto alli antidoping a sorpresa e in competizione durante tutto l'anno. Bisognerebbe spiegare questa cosa per spiegare il caso". È questo il pensiero di, intervistata su "Repubblica", in merito al caso clostebol e la squalifica di tre mesi patteggiata dal numero uno del tennis mondiale. "Non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il casoa essere strano - sottolinea l'ex campionessa di nuoto - Perché il casodeve essere? È questa la mia domanda.