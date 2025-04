Il Cantante Ed Sheeran Svela il Suo Account Social Segreto e svela che Film Guarda

Sheeran, nonostante il successo planetario, ha un lato nascosto proprio come noi! Sai che usa segretamente Letterboxd per recensire Film? Proprio così, il pluripremiato cantautore ha rivelato di avere un profilo Segreto sulla piattaforma, un vero e proprio diario cinematografico personale. per scoprire i dettagli di questa rivelazione inaspettata!L'Imperatore Caracalla e il Profilo Nascosto di Ed SheeranLa cosa più curiosa? La sua foto profilo non è un classico selfie da star, ma l'imperatore Caracalla de Il Gladiatore! Pare che alcuni amici lo abbiano scherzosamente paragonato all'imperatore romano. Il nome utente? Qualcosa che richiama il suo nickname su Instagram, teddysphotos. Se sei un fan sfegatato e ti senti un po' detective, potresti provare a scovarlo. Non Solo Musica: L'Impegno Sociale di Ed SheeranMa Sheeran non è solo musica e cinema.

