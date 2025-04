Tuttivip.it - “Li stanno fregando”. Allarme per Javier e Helena dopo il Grande Fratello: hanno scoperto tutto

Durante le prime settimane del18, molti spettatori avevano iniziato a fantasticare su un possibile legame traPrestes e Lorenzo Spolverato. L’intesa tra i due sembrava evidente, tanto che sui social era rapidamente nato l’hashtag “Helenzo”. Poi le cosepreso direzioni diverse:si è avvicinata aMartinez, mentre Lorenzo ha vissuto un breve flirt con Shaila Gatta, finito però poco prima della finale andata in onda il 31 marzo.Nonostante i nuovi equilibri sentimentali nati nella casa, la coppia “Helenzo” è tornata inaspettatamente al centro delle conversazioni online. In questi giorni, infatti, alcune interazioni sospette sui socialalimentato curiosità e dubbi, risvegliando il ricordo di quella possibile liaison mai davvero nata. In particolare, diversi fannotato un’improvvisa ondata di like a vecchi contenuti che ritraevanoe Lorenzo insieme, rilanciando scenari che sembravano ormai superati.