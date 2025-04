Oasport.it - F1, Norris il più veloce con poco grip a Sakhir. Hamilton prova il nuovo fondo Ferrari in FP1

Va in archivio con il miglior tempo di Landola prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025, quarto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le condizioni hanno reso questa FP1indicativa per capire gli effettivi valori in campo, a causa di temperature elevate (35°C dell’aria, quasi 50°C d’asfalto) e di una pista ancora molto sporca.I piloti hanno dovuto fare i conti con un asfalto estremamente scivoloso, non riuscendo a realizzare dei tempi significativi per la carenza di. Ricordiamo che il secondo turno di prove libere, previsto tra poche ore, andrà in scena al tramonto e dunque in condizioni simili (con meno caldo e piùrispetto alla FP1) a quelle che verranno affrontate in qualifica ed in gara., in questo contesto, è stato il piùcon la McLaren in 1’33?204 precedendo di 238 millesimi l’Alpine di Pierre Gasly.