Serie C Avellino-Monopoli | le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

Avellino – Monopoli, valida per la 36esima giornata e in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19,30, allo stadio Partenio –. Baritoday.it - Serie C, Avellino-Monopoli: le informazioni sui biglietti per il settore ospiti Leggi su Baritoday.it Aperta dalle ore 15 di oggi, venerdì 11 aprile 205, fino alle ore 19 di domani, sabato 12 aprile 2025 la prevendita per acquistare i tagliandi di accesso alla partita, valida per la 36esima giornata e in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19,30, allo stadio Partenio –.

