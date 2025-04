Agi.it - L'uomo che ha affondato il Real Madrid

AGI - Non sono molti i giocatori capaci di battere punizioni con quell'effetto e quella precisione chirurgica. E fino a ieri non era certo il nome di Declan Rice, stella della nazionale inglese e dell'Arsenal, a venirci in mente parlando di traiettorie speciali o 'specialisti'. Eppure il 26enne è riuscito nell'impresa di affondare la corazzatacon due calci da fermo che hanno fatto tremare il nord di Londra, casa dei Gunners. Il momento di gloria che sta vivendo Rice non è però frutto del caso: è il risultato di un percorso lungo, fatto di crescita continua e trasformazioni. Da semplice "ruba-palloni", oggi è diventato il vero motore totale del centrocampo, il cuore pulsante della sua squadra. A raccontarlo fu lui stesso, in un'intervista per The Athletic uscita nel 2024. In un tranquillo pomeriggio di lunedì, al centro sportivo di Londra Colney, Declan Rice scorreva oltre 80 clip selezionate dal sito sportivo di proprietà del New York Times, riflettendo sulla sua evoluzione in mezzo al campo — soprattutto da quando aveva detto sì al trasferimento, tutto londinese, dal West Ham all'Arsenal.