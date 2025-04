Casertanews.it - Auditorium provinciale diventerà cinema-teatro

Leggi su Casertanews.it

La giunta comunale ha approvato un accordo di cooperazione pubblico-pubblico tra il Comune di Caserta e la Provincia per l’utilizzo dell’di Via Ceccano quale spazio pubblico destinato ad attività culturali. In particolare, la struttura potrà essere impiegata anche comee come.