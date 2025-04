Metropolitanmagazine.it - Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy che nella serie interpretava il dottor Mark Sloan ha la SLA: L’annuncio

ha SLA:conosciuto principalmente per aver interpretato ilinlo ha dichiarato in un’intervista a People in cui comunica di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica.diha la SLA:Foto da Gossipetv.com52enneha dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di SLA. “Mi è stata diagnosticata la SLA“.Conosciuto per i suoi ruoli in Streghe, Euphoria eilha raccontato questo momento e la vicinanza della sua famiglia in un’intervista a People. Queste le sue parole:”Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo”.nonostante la notizia e la diagnosi, ha dichiarato che tornerà regolarmente sul set.