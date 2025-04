Delitto Garlasco semilibertà a Stasi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concessso laad Alberto. La decisione giunge a 48 ore dall'udienza di mercoledì scorso in cui i legali del 41enne, detenuto nel carcere di Bollate per ildi, hanno chiesto la misura alternativa che permette di trascorrere parte della giornata fuori. Il fine pena perè previsto per il 2028. La Procura di Pavia sta indagando su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, per il qualevenne condannato a 16 anni.