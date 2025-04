Agi.it - Conference League, la Fiorentina passa in Slovenia: 2-1 al Celje

AGI - Seppur con qualche difficoltà nella prima mezz'ora e nel finale, laottiene il risultato atteso nell'andata dei quarti di finale della. I viola rispondono a distanza al Chelsea e al Betis, vittoriosi rispettivamente su Legia Varsavia (3-0) e Jagiellonia (2-0), e sconfiggono 2-1 il. Gli sloveni non hanno il loro centravanti titolare (Kucys) e si schierano con un 3-4-2-1 e Seslar falso nueve, mentre Palladino fa turnover: riposo iniziale per Fagioli, Kean e Dodò. La novità è Folorunsho quinto sulla sinistra, con lache fatica inizialmente a carburare. Ilsfonda sulle fasce, squilla con Seslar e sfiora il gol con Delaurier-Chaubet; esterno della rete per l'ex Bordeaux. Spinge molto sulla destra Matko, che manda in crisi i viola, ma al 27' ecco il vantaggio.