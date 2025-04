Ilrestodelcarlino.it - Tenta di rubare un furgone armato di tirapugni-taser, denunciato un 41enne

Bologna, 11 aprile 2025 – La polizia di Bologna haun cittadino albanese, classe 1984, per averto di commettere un furto e per essere stato trovato in possesso di un inedito strumento atto ad offendere, un ‘’. Nello specifico, alle 14,30 dello scorso giovedì, una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, si è recata in via Gobetti a seguito di una segnalazione da parte del richiedente, un cittadino rumeno del 1970 che, dopo aver ricevuto sul suo smartphone, mentre si trovava a casa, l’allarme furto collegato al suo, si è recato in strada per controllare se fosse tutto a posto trovando invece un uomo sospetto nelle vicinanze del veicolo. Il suoera stato danneggiato, e, in particolare, era stato infranto il vetro del deflettore anteriore.