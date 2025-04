Lapresse.it - Graziano Mesina: chi è e cosa ha fatto il bandito sardo

, detto Gratzianeddu, è una figura emblematica del banditismodel secondo dopoguerra. Nato a Orgosolo il 4 aprile 1942, è noto soprattutto per le sue numerose evasioni da carceri di massima sicurezza: ben 22 tentativi, di cui 10 riusciti. Tuttavia, la sua carriera criminale va ben oltre le fughe spettacolari, includendo traffico di droga e, soprattutto, sequestri di persona, spesso in collaborazione con l’organizzazione conosciuta come “anonima sequestri”.La trattativa per il sequestro Kassam e la graziaNel 1992, durante il sequestro del piccolo Farouk Kassam,intervenne come mediatore, approfittando di un permesso carcerario. Tentò di trattare con il gruppo di banditi sardi responsabili del rapimento del bambino, avvenuto il 15 gennaio a Porto Cervo e conclusosi con la liberazione del minore nel mese di luglio.