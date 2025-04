Scommesse illegali nel calcio le confessioni di Sandro Tonali | All' inizio non capivo di aver sbagliato ora parlo nelle scuole

Scommesse di altri calciatori di Serie A. Sandro Tonali, con Nicolò Fagioli, avrebbe “diffuso e pubblicizzato” piattaforme illegali, secondo quanto scritto dai pm di Milano Paolo Filippini e Roberta Amadeo negli atti dell'inchiesta. Un nuovo filone del caso calcioScommesse sul campionato italiano, per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023, con 12 calciatori indagati. Sandro Tonali Tonali era già stato squalificato a livello sportivo: 18 mesi, 8 commutati in prescrizioni alternative, e ammenda di 20.000 euro, per via delle attenuanti per l'ammissione di colpa, in particolare per le Scommesse effettuate sulle sue ex-squadre, Brescia e Milan, e per la certificazione della necessità di un percorso terapeutico. Anche la Federcalcio inglese lo aveva condannato per Scommesse: due mesi per le puntate effettuate dopo il suo trasferimento al Newcastle, 50 violazioni tra agosto e ottobre 2023 I debiti di Tonali e Fagioli, i Rolex gonfiati, “Il Professore” e “il buon Weston”: i verbali del giro illegale di Scommesse che scuote il calcio Una nuova squalifica, per il centrocampista santangiolino della Nazionale italiana, arriverebbe soltanto se si riscontrassero azioni sanzionabili diverse rispetto a quelle già prese in esame. Ilgiorno.it - Scommesse illegali nel calcio, le “confessioni” di Sandro Tonali: “All'inizio non capivo di aver sbagliato, ora parlo nelle scuole” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 11 aprile 2025 - “Collettore” delledi altri calciatori di Serie A., con Nicolò Fagioli, avrebbe “diffuso e pubblicizzato” piattaforme, secondo quanto scritto dai pm di Milano Paolo Filippini e Roberta Amadeo negli atti dell'inchiesta. Un nuovo filone del casosul campionato italiano, per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023, con 12 calciatori indagati.era già stato squalificato a livello sportivo: 18 mesi, 8 commutati in prescrizioni alternative, e ammenda di 20.000 euro, per via delle attenuanti per l'ammissione di colpa, in particolare per leeffettuate sulle sue ex-squadre, Brescia e Milan, e per la certificazione della necessità di un percorso terapeutico. Anche la Federinglese lo aveva condannato per: due mesi per le puntate effettuate dopo il suo trasferimento al Newcastle, 50 violazioni tra agosto e ottobre 2023 I debiti die Fagioli, i Rolex gonfiati, “Il Professore” e “il buon Weston”: i verbali del giro illegale diche scuote ilUna nuova squalifica, per il centrocampista santangiolino della Nazionale italiana, arriverebbe soltanto se si riscontrassero azioni sanzionabili diverse rispetto a quelle già prese in esame.

