Basket B nazionale Fabriano e Jesi | da conquistare in trasferta i punti per un miglior piazzamento play in

punti che valgono tantissimo sia per Jesi che per Fabriano. punti play in e punti per la conquista della miglior posizione possibile che vale lo spareggio in casa e l’accesso, in caso di vittoria, ai play off.A tre giornate dal termine della regular season tutto è in discussione.IL CALENDARIO (13, 19, 27 aprile)Jesi – Caserta, Virtus Roma, Gema MontecatiniFabriano – Gema Montecatini, Chiusi San Giobbe, Latina*in grassetto – in casaJesi deve ritrovare se stessa e, soprattutto, i due punti. A Caserta, dove potrebbe ritornare disponibile dopo mesi di assenza Marulli e comunque sta provando a rientrare sulle tavole da gioco, non si può sbagliare per provare ad arrivare almeno ottavi. .com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi: da conquistare in trasferta i punti per un miglior piazzamento play in Leggi su .com I cartai saranno ospiti della Gema Montecatini (Pistoia lunedì 14 aprile ore 21), mentre i leoncelli viaggeranno alla volta di Caserta (domenica 13 aprile ore 18)VALLESINA, 11 aprile 2025 – Tre turni alla conclusione eche valgono tantissimo sia perche perin eper la conquista dellaposizione possibile che vale lo spareggio in casa e l’accesso, in caso di vittoria, aioff.A tre giornate dal termine della regular season tutto è in discussione.IL CALENDARIO (13, 19, 27 aprile)– Caserta, Virtus Roma, Gema Montecatini– Gema Montecatini, Chiusi San Giobbe, Latina*in grassetto – in casadeve ritrovare se stessa e, soprattutto, i due. A Caserta, dove potrebbe ritornare disponibile dopo mesi di assenza Marulli e comunque sta provando a rientrare sulle tavole da gioco, non si può sbagliare per provare ad arrivare almeno ottavi.

