Lazio perde nettamente il primo round dei quarti di finale di Europa League: in Norvegia, infatti, il Bodo Glimt domina in lungo e in largo la squadra di Baroni e vince nettamente e meritatamente per 2-0. I norvegesi entrano meglio in campo e al 6' sfiorano già il gol con Hauge: l'ex milanista vince un rimpallo con Guendouzi e prova il piatto destro sul secondo palo, trovando la super risposta di Mandas. Tornato titolare anche in Europa, il portiere greco è di gran lunga il migliore dei suoi. Il Bodo/Glimt tiene in mano il pallino del gioco e in diverse occasioni si ritrova a palleggiare anche in area della Lazio, con Berg e Hauge ancora protagonisti con occasioni fuori misura. La Lazio fatica a costruire e soffre la pressione alta dei padroni di casa. Zaccagni prova a far guadagnare metri ai suoi, ma l'unica occasione biancoceleste è un colpo di testa di Marusic troppo centrale. Agi.it - Europa League, Lazio mai in partita. Il Bodo Glimt domina e vince 2-0 Leggi su Agi.it AGI - Laperde nettamente il primo round dei quarti di finale di: in Norvegia, infatti, ilin lungo e in largo la squadra di Baroni enettamente e meritatamente per 2-0. I norvegesi entrano meglio in campo e al 6' sfiorano già il gol con Hauge: l'ex milanistaun rimpallo con Guendouzi e prova il piatto destro sul secondo palo, trovando la super risposta di Mandas. Tornato titolare anche in, il portiere greco è di gran lunga il migliore dei suoi. Iltiene in mano il pallino del gioco e in diverse occasioni si ritrova a palleggiare anche in area della, con Berg e Hauge ancora protagonisti con occasioni fuori misura. Lafatica a costruire e soffre la pressione alta dei padroni di casa. Zaccagni prova a far guadagnare metri ai suoi, ma l'unica occasione biancoceleste è un colpo di testa di Marusic troppo centrale.

