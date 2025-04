LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | Hamilton 3 in una FP1 interlocutoria problema tecnico per Antonelli Alle 17 00 le FP2

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP Alle 14.45 E 19.0014.36 Le vetture torneranno in pista Alle 17.00 italiane per la FP2, che sarà sicuramente più significativa sia per le temperature che per le condizioni della pista. Un saluto dalla redazione di OA Sport.14.35 Una sessione da dimenticare per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes, infatti, è stato fermato da un problema tecnico sulla sua vettura. Si parla di una perdita d’acqua.14.33 Chiusa dunque la sessione con Lando Norris in vetta con la McLaren in 1:33.204 a precedere di 0.238 Gasly e di 0.596 Lewis Hamilton. Il britannico si è dedicato molto al lavoro con le gomme dure. Ricordiamo che Charles Leclerc non ha girato per cedere il suo sedile a Dino Beganovic per la regola dei rookie. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Hamilton 3° in una FP1 interlocutoria, problema tecnico per Antonelli. Alle 17.00 le FP2 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP14.45 E 19.0014.36 Le vetture torneranno in pista17.00 italiane per la FP2, che sarà sicuramente più significativa sia per le temperature che per le condizioni della pista. Un saluto dalla redazione di OA Sport.14.35 Una sessione da dimenticare per Kimi. Il pilota italiano della Mercedes, infatti, è stato fermato da unsulla sua vettura. Si parla di una perdita d’acqua.14.33 Chiusa dunque la sessione con Lando Norris in vetta con la McLaren in 1:33.204 a precedere di 0.238 Gasly e di 0.596 Lewis. Il britannico si è dedicato molto al lavoro con le gomme dure. Ricordiamo che Charles Leclerc non ha girato per cedere il suo sedile a Dino Beganovic per la regola dei rookie.

