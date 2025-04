Agi.it - Simonelli: multe per segnale illegale e futuro della Supercoppa

AGI - "Sono già pronte 5mila, ma vorremmo incidere di più con la Guardia di Finanza. Mi piacerebbe fare una campagna di sensibilizzazione, vorrei che fosse percepito che è un reato attivare illegalmente ile non una furbizia". Lo ha dichiarato il presidenteLega Serie A Eziodurante l'evento "Il Foglio a San Siro". "Intanto per la, come tutti voi sapete, gli arabi hanno il diritto di scegliere se farla. Noi abbiamo deliberato la formula a quattro, quindi è un loro diritto perché hanno due scelte sulle prossime quattro stagioni. Se da parte degli amici sauditi non ci dovesse essere la scelta di fare quest'anno laabbiamo altre possibilità allettanti e interessanti per farla all'estero" ha detto. "So che è una cosa che ai tifosi non fa impazzire, perché tutti i tifosi avrebbero voluto vedere il derby Inter-Milan a San Siro anziché a Riyadh, però vi posso dire che intanto c'è un aspetto economico da non sottovalutare che comunque va a beneficio di tutto il calcio e non solo di chi partecipa alla finale.