Moto2 | Manuel Gonzalez si impone nella FP1 a Lusail Indietro Arbolino e Vietti

Manuel Gonzalez sale in cattedra in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP del Qatar, quarto atto del Mondiale 2025 di Moto2 in scena questo weekend sul tracciato di Lusail. Ottima prestazione dell'iberico, unico a scendere sotto il minuto e cinquantotto secondi insieme ad secondo classificato Aron Canet. Nello specifico il pilota in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha stampato il tempo di 1:57.689, rifilando un distacco di 0.278 al connazionale che, in sella alla Fantic Racing LINO SONEGO, si è posizionato davanti alla Red Bull KTM Ajo di Deniz Oncu, terzo a 0.449.Quarta moneta poi per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), il quale ha racimolato uno scarto di 0.516 precedendo Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), quinto a 0.539, Berry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO), sesto a 0.

