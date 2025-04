Oscar 2028 introdotta la categoria Miglior Stunt Design

In occasione della 100esima edizione, sarà introdotta la categoria Miglior Stunt Design per premiare il lavoro degli Stuntmen e delle Stuntwomen, grazie all'iniziativa del regista ed ex Stuntman David Leitch

