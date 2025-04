Incidente con pirata della strada a Nole | tampona un' auto e scappa ma viene individuato dopo alcune ore

Nole ha individuato un pirata della strada che nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile 2025, ha provocato un Incidente tamponando un'altra vettura e poi è scappato facendo perdere le proprie tracce. L'episodio è avvenuto alla rotonda in costruzione all'incrocio tra la.

