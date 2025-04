Serieanews.com - Inter, preso l’attaccante del futuro: l’annuncio ufficiale

C’è una nuova firma che fa sognare il popolo nerazzurro: un talento cresciuto in casa, pronto a scrivere il suo destino all’del(AnsaFoto) – serieanews.comNon è un colpo di mercato. Non arriva dall’estero, né da qualche trattativa segreta dell’ultimo minuto. Eppure, è una notizia che all’pesa come se fosse un acquisto da copertina.Perché quando un club decide di blindare un giocatore fino al 2030, senza esitazioni, vuol dire che ci crede davvero. E non per modo di dire. Stavolta però non si parla di Thuram, né di Lautaro, né di qualche attaccante pronto a sbarcare in Serie A. No, qui si parla di casa propria. Di uno che l’se l’è cresciuto da bambino, passo dopo passo, lontano dai riflettori.Uno che oggi è già protagonista altrove, ma che a Milano consideranodel